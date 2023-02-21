Путін хоче поглинути Білорусь до 2030 року – журналісти знайшли документи Кремля

Росія планує взяти під повний контроль політику, економіку і військовий потенціал Білорусі до 2030 року – свідчить внутрішній документ Кремля, який опинився в розпорядженні групи журналістів.

Джерело: російське видання Медуза, центр "Досьє" (повідомляється, що документ також отримали журналісти Delfi (Естонія), Kyiv Independent (Україна), Belarusian Investigative Center (Білорусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Westdeutscher Rundfunk (Німеччина), Norddeutscher Rundfunk (Німеччина), Expressen (Швеція), Frontstory (Польща), VSquare (Вишеградська група) і Norddeutscher Rundfunk (Німеччина))

Деталі: Видання не публікує сам документ, але зазначає, що він має назву "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку".

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Що це за документ і в чому його суть?

Розробка "Стратегічних цілей..." відбувалася у 2021 році. План розділений на три етапи: до 2022 року, до 2025 року і до 2030 року.

Згідно з документом, за ці 9 років Кремль збирається:

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встановити домінування російської мови над білоруською,

підлаштувати білоруське законодавство під російське,

підпорядкувати собі суспільно-політичне, торговельне, наукове і культурне життя Білорусі,

збільшити військову присутність на території Білорусі,

роздати білорусам російське громадянство.

Повідомляється, що ключову роль у планах Кремля відіграє Союзна держава – саме через неї Росія збирається наростити свої сили в Білорусі. Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво в необхідності роботи над СД.

Також у завдання російської розвідки входить обмежити вплив "націоналістичних і прозахідних" сил, завершити реформу білоруської конституції з урахуванням інтересів РФ, закріпити проросійські настрої у військових і політичних елітах та серед населення.

Крім того, Кремль збирається забезпечити собі контроль над інформаційним простором Білорусі, відкрити в РБ пункти складання єдиного державного іспиту, а також відкрити нові центри науки і культури в Могильові, Гродно і Вітебську.

Хто розробляв документ?

За даними видання, документ щодо інтеграції Білорусі в Російську Федерацію розробляла адміністрація президента Росії спільно зі Службою зовнішньої розвідки, ФСБ, ГРУ і Генштабом ЗС РФ.

Зокрема, розробкою "Стратегії" займалося управління президента з прикордонного співробітництва, яке втручається в політику Білорусі, Молдови та країн Балтії.

Куратором відомства є Дмитро Козак, а керує управлінням Олексій Філатов, який раніше представляв інтереси Кремля в Південній Осетії та Абхазії, а ще курирував гуманітарну і політичну взаємодію з псевдо республіками "ДНР і ЛНР".

Розробкою документа займалися співробітники управління Сергій Маленко і Вадим Поліщук.

Маленко був довіреною особою Путіна під час президентських виборів 2012 року, пізніше керував одним із департаментів в управлінні адміністрації президента з соціально-економічного співробітництва з державами-учасницями СНД, республіками Абхазія і Південна Осетія.

Поліщук – старший радник Маленка. У 1980-х він служив у дислокації 309-го Центрального радіопеленгаційного вузла зв'язку ГРУ, потім подався в журналістику, а після цього – в адміністрацію президента РФ.

Ще одним творцем стратегії з Кремля називають Вадима Смирнова, який керує департаментом в управлінні президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами. За даними ЗМІ, замість культурних зв'язків департамент займався здебільшого вербуванням агентів у сусідніх країнах і втручанням у вибори. Сам Смирнов в управлінні курирував Прибалтику.

Над розробкою документа працювали і співробітники ГРУ. Зокрема, начальник білоруського напрямку Андрій Грешников. За даними видання, у 2016 році повний тезка Грешникова працював першим секретарем посольства Росії в Білорусі.

Джерела "Досьє" зазначають, що війна в Україні дещо сповільнила реалізацію планів Кремля, але довгострокова мета Росії щодо досягнення повного контролю над Білоруссю все ще в силі і не змінилася.

Чому це важливо: Путін активно використовує Білорусь для ведення війни проти України. Спочатку він використовував РБ як майданчик для нападу, але після того, як російські війська вигнали з півночі України, російський диктатор використовує територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні та для дислокації і тренування своїх військ.

Путіну поки що не вдалося схилити Білорусь до відкритого вступу у війну проти України, але Лукашенко активно підтримує дії російського диктатора, надає територію РБ для російських винищувачів і військ, проводить постійні спільні навчання на території РБ і час від часу грозиться, що може вступити у війну, якщо "Україна і НАТО загрожуватимуть Білорусі".

Західні країни через це наклали на Білорусь санкції, які поставили білоруську економіку у ще більшу залежність від Росії.

Залежність Лукашенка від Путіна значно посилилася у 2020 році, коли російська ФСБ надавала допомогу в придушенні масових протестів проти самопроголошеного президента Білорусі.

17 лютого Лукашенко прибув у підмосковне Ново-Огарьово для переговорів із Путіним. На початку спілкування він заявив, що не з'явитися на цю зустріч не міг.