Путин хочет поглотить Беларусь до 2030 года – журналисты нашли документы Кремля

Россия планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси до 2030 года – свидетельствует внутренний документ Кремля, который оказался в распоряжении группы журналистов.

Источник: российское издание Медуза, центр "Досье" (сообщается, что документ также получили журналисты Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия), Norddeutscher Rundfunk (Германия), Expressen (Швеция), Frontstory (Польша), VSquare (Вышеградская группа) и Norddeutscher Rundfunk (Германия))

Детали: Издание не публикует сам документ, но отмечает, что он имеет название "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении".

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Что это за документ и в чем его суть?

Разработка "Стратегических целей…" велась в 2021 году. План разделен на три этапа: до 2022 года, до 2025 года и до 2030 года.

Согласно документу, за эти 9 лет в Кремль собирается:

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установить доминацию русского языка над белорусским,

подстроить белорусское законодательство под российское,

подчинить себе общественно-политическую, торговую, научную и культурную жизнь Беларуси,

увеличить военное присутствие на территории Беларуси,

раздать белорусам российское гражданство.

Сообщается, что ключевую роль в планах Кремля играет Союзное государство – именно через него Россия собирается нарастить свои силы в Беларуси. Например, до конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить белорусское руководство в необходимости работы над СГ.

Также в задачи российской разведки входит ограничить влияние "националистических и прозападных" сил, завершить реформу белорусской конституции с учетом интересов РФ, закрепить пророссийские настроения в военных и политических элитах и среди населения.

Кроме того, Кремль собирается обеспечить себе контроль над информационным пространством Беларуси, открыть в РБ пункты сдачи единого госэкзамена, а также открыть новые центры науки и культуры в Могилеве, Гродно и Витебске.

Кто разрабатывал документ?

По данным издания, документ по интеграции Беларуси в Российскую Федерацию разрабатывала администрация президента России совместно с Службой внешней разведки, ФСБ, ГРУ и Генштабом ВС РФ.

В частности, разработкой "Стратегии" занималось управление президента по приграничному сотрудничеству, которое вмешивается в политику Беларуси, Молдовы и стран Балтии.

Курирует ведомство Дмитрий Козак, а руководит управлением Алексей Филатов, который ранее представлял интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии, а еще курировал гуманитарное и политическое взаимодействие с псевдо республиками "ДНР и ЛНР".

Разработкой документа занимались сотрудники управления Сергей Маленко и Вадим Полищук.

Маленко был доверенным лицом Путина во время президентских выборов 2012 года, позже управлял одним из департаментов в управлении администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.

Полищук – старший советник Маленко. В 1980-х он служил в дислокации 309-го Центрального радиопеленгационного узла связи ГРУ, затем подался в журналистику, а после этого – в администрацию президента РФ.

Еще одним создателем стратегии из Кремля называют Вадима Смирнова, который руководит департаментом в управлении президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По данным СМИ, вместо культурных связей департамент занимался по большей части вербовкой агентов в соседних странах и вмешательством в выборы. Сам Смирнов в управлении курировал Прибалтику.

В разработке документа участвовали и сотрудники ГРУ. В частности, начальник белорусского направления Андрей Грешников. По данным издания, в 2016 году полный тезка Грешникова работал первым секретарем посольства России в Беларуси.

Источники "Досье" отмечают, что война в Украине немного замедлила реализацию планов Кремля, но долгосрочная цель России по достижению полного контроля над Беларусью все еще в силе и не изменилась.

Почему это важно: Путин активно использует Беларусь для ведения войны против Украины. Сначала он использовал РБ как площадку для нападения, но после того, как российские войска выгнали из севера Украины, российский диктатор использует территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине и для дислоцирования и тренировки своих войск.

Путину пока не удалось склонить Беларусь к открытому вступлению в войну против Украины, но Лукашенко активно поддерживает действия российского диктатора, предоставляет территорию РБ для российских истребителей и войск, проводит постоянные совместные учения на территории РБ и время от времени грозится, что может вступить в войну, если "Украина и НАТО будут угрожать Беларуси".

Западные страны из-за этого наложили на Беларусь санкции, которые поставили белорусскую экономику в еще большую зависимость от России.

Зависимость Лукашенко от Путина значительно усилилась в 2020 году, когда российская ФСБ оказывала помощь в подавлении массовых протестов против самопровозглашенного президента Беларуси.

17 февраля Лукашенко прибыл в подмосковное Ново-Огарево для переговоров с Путиным. В начале общения он заявил, что не явиться на эту встречу не мог.