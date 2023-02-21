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РФ викликала посла США: висловлює претензії за підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 14:35

До міністерства закордонних справ Росії викликали посла США Лінн Трейсі, де висловили їй претензії у зв’язку зі зростаючою підтримкою України, а також щодо розслідування диверсій на "Північних потоках". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в МЗС РФ. 

"Керівниці американської дипмісії 21 лютого висловили демарш у зв’язку з усе ширшою залученістю США у бойові дії на боці київського режиму", - заявили в МЗС.

У заяві додали, що "накачування України зброєю" та передача інформації про цілі "доводять неправдивість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту" та що Росія вважає зброю, яка надається Україні, та обслуговуючий персонал, "включно з громадянами США", своїми законними цілями. 

МЗС РФ заявляє, що для деескалації відносин з Росією США мають вжити кроків, що передбачають "виведення американсько-натівських військових і техніки та припинення ворожої антиросійської діяльності" (можливо, мають на увазі військових, якими посилили східний фланг НАТО після відкритого нападу Росії на Україну). 

Також Росія вимагає пояснень щодо вибухів на гілках газопроводу "Північний потік" і "не заважати об’єктивному розслідуванню". Зазначають, що обговорювали також інші двосторонні питання.

Як відомо, вдень 21 лютого президент РФ виступив з посланням до Федеральних зборів, у якому, серед іншого, заявив про призупинення участі Росії у договорі New START із США.

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Також він перекладав провину за війну на Захід і дорікав, що росіян "хочуть змусити страждати", говорив про наміри відновити ядерні випробування "якщо США проведуть їх першими". 

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Теми: РосіяСША
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