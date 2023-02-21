РФ вызвала посла США: выражает претензии за поддержку Украины

В министерство иностранных дел России вызвали посла США Линн Трейси, где выразили ей претензии в связи с растущей поддержкой Украины, а также по расследованию диверсий на "Северных потоках".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД РФ.

"Главе американской дипмиссии 21 февраля выразили демарш в связи со все более широкой вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима", - заявили в МИД.

В заявлении добавили, что "накачка Украины оружием" и передача информации о целях "доказывают ложность утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта" и что Россия считает предоставляемое Украине оружие и обслуживающий персонал, "включая граждан США", своими законными целями.

МИД РФ заявляет, что для деэскалации отношений с Россией США должны предпринять шаги, предусматривающие "вывод американско-натовских военных и техники и прекращение враждебной антироссийской деятельности" (возможно, имеют в виду военных, которыми усилили восточный фланг НАТО после открытого нападения России на Украину).

Также Россия требует объяснений относительно взрывов на ветках газопровода "Северный поток" и "не мешать объективному расследованию". Отмечается, что обсуждали также другие двусторонние вопросы.

Как известно, днем 21 февраля президент РФ выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором, среди прочего, заявил о приостановлении участия России в договоре New START с США.

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Также он перекладывал вину за войну на Запад и упрекал, что россиян "хотят заставить страдать", говорил о намерениях возобновить ядерные испытания, "если США проведут их первыми".