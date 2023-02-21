Атаки "сотні літаків РФ" на Київ не буде – Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах зазначають, що Росія не буде масово застосовувати авіацію проти України в річницю прямого вторгнення.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Речник ПС вкотре наголосив, що РФ не стягувала літаки до кордонів з Україною. Кількість повітряних бортів авіаційного угруповання, яке використовує ворог на 40 аеродромах (в РФ, Білорусі, в окупованому Криму), не змінювалося від початку великої війни.

Пряма мова: "Багато "експертів" говорять про сотні, якісь полчища літаків, ну не буде такого, так ніхто не воює, це не Друга світова війна. В сучасній війні використовується високоточна зброя, ракетне озброєння. Ті 40 летовищ, які ворог використовує для зльоту авіації, вони на різному віддаленні (200, 300, 500, 700 кілометрів) від українського кордону. Ворог використовує ці летовища в атаках проти України з перших днів (великої війни –ред.)

Угруповання, яке знаходилось на цих летовищах на початок (повномасштабної) агресії, зараз в тій самій кількості залишається (більше 700 одиниць), єдине – замість втраченої техніки окупанти просто підвозять нову.

Тому говорити, що буде якась масована атака на Київ сотнями літаків, - це вже з іншої опери, зрозуміло, що цього не буде. Навіть на початку агресії ворог використовував із десяток літаків на певному напрямку: полетіли, удар зробили, втратили кілька літаків, полетіли назад.

Деталі: Ігнат наголосив, що протиповітряна оборона України наразі підсилена сучасними західними комплексами (ПЗРК і важкі системи, як то Iris-T, NASAMS), очікується і подальше посилення від союзників.

ВІДЕО ДНЯ

"Легкої прогулянки в українському небі ніхто нікому не дасть", – запевнив речник Повітряних сил.