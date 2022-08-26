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Хоча Росія докинула вертольотів до кордонів України, нагнітати не треба – ПС

Олена РощінаП'ятниця, 26 серпня 2022, 12:58
Російський гелікоптер Ка-52, ілюстративне фото Getty Images

Росія тримає біля кордонів України 400 літаків і 360 гелікоптерів, її вертолітні підрозділи чисельно зросли, але у Повітряних силах Збройних Сил України не бачать причин для паніки.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону

Пряма мова: "Росія не стягує (літаки й гелікоптери до кордону України – ред.), така кількість авіації була ще до вторгнення. Були 450 літаків і 250 гелікоптерів. 

Попри те, що уже знищено понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, Росія просто поповнює ті запаси авіації, які були знищені нашими захисниками протиповітряної оборони, і таким чином дещо збільшила саме вертолітні підрозділи, які знаходяться довкола українських кордонів. Наразі вони нараховують 360 одиниць: це 165 ударних вертольотів, решта – військово-транспортні.

Тут нагнітати словом "стягування" не потрібно. Ця авіаційна техніка була – і відповідно до тих завдань, які вони собі ставлять, проводиться ротація і переміщення техніки довкола наших кордонів".

Деталі: Так речник командування ПС ЗСУ прокоментував озвучену напередодні інформацію про те, що довкола кордонів України перебувають понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів.

Ігнат наголосив, шо Росія використовує для атак на Україну десятки аеродромів і на своїй території, і на території Білорусі, і на окупованих територіях України. 

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Він також припустив, що Росія має до 4 тисяч одиниць різної авіатехніки, а в Україні після розвалу СРСР залишалося авіаційне угруповання в понад 1 тисячу літальних апаратів. 

Проте виготовляти надалі сучасну техніку та зброю Росії будуть заважати західні санкції, зазначив Ігнат.

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Теми: війнаРосіяавіа
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