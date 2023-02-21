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Атаки "сотни самолетов РФ" на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 14:23
Атаки сотни самолетов РФ на Киев не будет – Воздушные силы ВСУ
иллюстрация Воздушных сил

В Воздушных силах говорят, что Россия не будет массово применять авиацию против Украины в годовщину прямого вторжения.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Спикер ВС в очередной раз подчеркнул, что РФ не стягивала самолеты к границам с Украиной. Количество воздушных бортов авиационной группировки, которую использует враг на 40 аэродромах (в РФ, Беларуси, в оккупированном Крыму), не менялось с начала большой войны.

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Прямая речь: "Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, ракетное вооружение. Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении (200, 300, 500, 700 километров) от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней (большой войны -ред.)

Группировка, которая находилась на этих аэродромах на начало (полномасштабной) агрессии, сейчас в том же количестве остается (более 700 единиц), единственное - вместо утраченной техники оккупанты просто подвозят новую.

Поэтому говорить, что будет какая-то массированная атака на Киев сотнями самолетов, - это уже из другой оперы, понятно, что этого не будет. Даже в начале агрессии враг использовал с десяток самолетов на определенном направлении: полетели, удар сделали, потеряли несколько самолетов, полетели обратно.

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Детали: Игнат отметил, что противовоздушная оборона Украины сейчас усилена современными западными комплексами (ПЗРК и тяжелые системы, как то Iris-T, NASAMS), ожидается и дальнейшее усиление от союзников.

"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст", - заверил спикер Воздушных сил.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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