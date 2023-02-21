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Обстрел Херсона: горсовет уточнил количество погибших и раненых

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 16:11
Обстрел Херсона: горсовет уточнил количество погибших и раненых
фото с места происшествия, источник: херсонский горсовет

В результате российского обстрела Херсона 21 февраля погибли пять человек, еще 16 - госпитализированы.

Источник: Херсонский городской совет, президент Владимир Зеленский и Национальная полиция в Telegram

Детали: Данные предоставляются по состоянию на 15:00.

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Дословно горсовет: "По состоянию на сейчас 21 человек в Херсоне пострадал от обстрелов армии РФ сегодня днем. 5 человек погибли, 16 - находятся в больницах города. Им оказывается помощь".

Больше деталей: Ситуацию также прокомментировал президент Владимир Зеленский.

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Прямая речь Зеленского из его телеграмм-канала: "Российская армия массированно обстреливает Херсон.

В очередной раз беспощадно убивает мирное население.

Есть попадания в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных.

Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют границ. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины".

Обновлено: Позже информацию о пяти погибших подтвердила Национальная полиция.

По ее данным, в результате обстрела из реактивных систем залпового огня предварительно травмированы 16 граждан, 5 человек погибли, 4 из них - непосредственно на остановке общественного транспорта.

Сообщается, что под удар российской армии попали остановка общественного транспорта, Центр службы крови, многоквартирные дома. Снарядами повреждены магазины, линии электропередач и автомобили.

Полицейские оказали помощь пострадавшим и эвакуировали людей из поврежденных квартир.

Что предшествовало:  Во вторник 21 февраля днем российские оккупационные войска предположительно "Градами" обстреляли Херсон, в частности центр города. Было попадание в остановку общественного транспорта, где находилось много людей, а также в жилой дом.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Темы: Херсонобстрелжертвы
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