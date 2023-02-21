Посол України пожартував про навчання бійців ЗСУ в Німеччині: Ще питання, хто кого тренує

Українські екіпажі бойових танків і БМП опановують у Німеччині саме ту техніку, на якій будуть бити російських окупантів.

Джерело: посол України в ФРН Олексій Макеєв у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Макеєв поділився враженнями від відвідання 20 лютого танкового навчального полігону в Мунстері, де німецькі інструктори навчають українців керуванню БМП Marder і танками Leopard 2А6.

"На полігоні стоять і Marder, і Leopard, які поїдуть в Україну. Тобто це саме та техніка, на якій вони будуть воювати. Вони вивчають свої машини", - сказав Макеєв, не ставши уточнювати кількість українських бійців, які наразі проходять навчання.

Посол запевнив, що настрій у хлопців чудовий, бойовий. Він також пожартував, що ще питання, хто кого тренує: німці пояснюють тактику застосування танків, вони добре знаються на цій техніці, на теорії, водночас наші військові розповідають про бойове застосування та реалії на полі бою.

Пряма мова: "Відбуваються класні дискусії між ними. Відчувається, що вони – справжні брати по зброї...

Хлопці зізналися, що хвилювалися. Але машини такі, що робити це дуже просто та ефективно. Ми говорили з ними про те, що ці танки є надзвичайно ефективними в боротьбі з російськими".

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Додатково: Макеєв також поінформував про контакти з представниками підприємств ВПК. Зокрема, за останні 2 тижні він зустрічався з головою концерну Rheinmetall Арміном Паппергером 4 рази. В тому числі, під час Мюнхенської безпекової конференції, де буда організована зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та ФРН Анналени Бербок з представниками німецької і української збройної індустрії.

"Є великі плани. Ми налагодимо спільне виробництво зброї, я в цьому впевнений", - заявив посол.

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