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Посол Украины пошутил об учениях бойцов ВСУ в Германии: Еще вопрос, кто кого тренирует

Валентина РоманенкоВторник, 21 февраля 2023, 17:23
Посол Украины пошутил об учениях бойцов ВСУ в Германии: Еще вопрос, кто кого тренирует
фото с сайта "Укринформ"

Украинские экипажи боевых танков и БМП осваивают в Германии именно ту технику, на которой будут бить российских оккупантов.

Источник: посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в комментарии "Укринформу"

Детали: Макеев поделился впечатлениями от посещения 20 февраля танкового учебного полигона в Мунстере, где немецкие инструкторы обучают украинцев управлению БМП Marder и танками Leopard 2А6.

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"На полигоне стоят и Marder, и Leopard, которые поедут в Украину. То есть это именно та техника, на которой они будут воевать. Они изучают свои машины", - сказал Макеев, не став уточнять количество украинских бойцов, которые сейчас проходят обучение.

Посол заверил, что настроение у ребят отличное, боевое. Он также пошутил, что еще вопрос, кто кого тренирует: немцы объясняют тактику применения танков, они хорошо разбираются в этой технике, в теории, в то же время наши военные рассказывают о боевом применении и реалиях на поле боя.

Прямая речь: "Происходят классные дискуссии между ними. Чувствуется, что они - настоящие братья по оружию...

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Ребята признались, что волновались. Но машины такие, что делать это очень просто и эффективно. Мы говорили с ними о том, что эти танки являются чрезвычайно эффективными в борьбе с российскими".

Дополнительно: Макеев также проинформировал о контактах с представителями предприятий ВПК. В частности, за последние 2 недели он встречался с главой концерна Rheinmetall Армином Паппергером 4 раза. В том числе, во время Мюнхенской конференции по безопасности, где была организована встреча министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и ФРГ Анналены Бербок с представителями немецкой и украинской оружейной индустрии.

"Есть большие планы. Мы наладим совместное производство оружия, я в этом уверен", - заявил посол.

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Темы: Германиявойнапомощь Украине
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