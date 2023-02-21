Зеленський: На ядерні погрози Путіна вже ніхто не звертає уваги

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози російського президента Володимира Путіна відновити випробування ядерних озброєнь є залякуваннями, на які вже ніхто серйозно не реагує.

Джерело: Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджі Мелоні в Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується того, чи готується РФ до ядерних випробувань: ми ж із вами дорослі люди. Ця людина (Путін - ред.) спершу ухвалила рішення, що будуть якісь залякування, а після пов'язала це з якимись меседжами від США тощо. Мені здається, це постійно відбувається. Серйозно на них уже ніхто не звертає уваги".

Деталі: Він також із жалем зазначив, що представники Кремля "вже спілкуються як терористи". "Різниця тільки в тому, що терористи - в масках, а в Росії вже навіть не приховують своїх облич", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи дивився він звернення Путіна до Федеральних зборів, Зеленський відповів заперечно, оскільки, як він зазначив, у цей самий час російська армія завдавала ударів по Херсону.

Що передувало: 21 лютого Путін під час послання до Федеральних зборів доручив російському Міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів.

Під час виступу Путіна російські війська обстріляли з "Градів" центр Херсона. Спочатку з'явилась інформація, що внаслідок атаки загинули шестеро людей, але потім дані уточнили – п'ять жертв.