Зеленский: На ядерные угрозы Путина уже никто не обращает внимания

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ред.) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них уже никто не обращает внимания".

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Детали: Он также с сожалением отметил, что представители Кремля "уже общаются как террористы". "Разница только в том, что террористы – в масках, а в России уже даже не скрывают своих лиц", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.

Что предшествовало: 21 февраля Путин во время послания к Федеральному собранию поручил российскому Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям, поскольку считает, что США сами могут провести испытания и создают новые типы ядерных боеприпасов.

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Во время выступления Путина российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона. Сначала появилась информация, что в результате атаки погибли шесть человек, но потом данные уточнили - пять жертв.