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Зеленский: На ядерные угрозы Путина уже никто не обращает внимания

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 20:32
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы российского президента Владимира Путина возобновить испытания ядерных вооружений являются запугиваниями, на которые уже никто серьезно не реагирует.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается того, готовится ли РФ к ядерным испытаниям: мы же с вами взрослые люди. Этот человек (Путин – ред.) сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них уже никто не обращает внимания".

Детали: Он также с сожалением отметил, что представители Кремля "уже общаются как террористы". "Разница только в том, что террористы – в масках, а в России уже даже не скрывают своих лиц", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, смотрел ли он обращение Путина к Федеральному собранию, Зеленский ответил отрицательно, поскольку, как он отметил, в это же самое время российская армия наносила удары по Херсону.

Что предшествовало: 21 февраля Путин во время послания к Федеральному собранию поручил российскому Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям, поскольку считает, что США сами могут провести испытания и создают новые типы ядерных боеприпасов.

Во время выступления Путина российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона. Сначала появилась информация, что в результате атаки погибли шесть человек, но потом данные уточнили - пять жертв.

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Темы: ЗеленскийПутинядерное оружие
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