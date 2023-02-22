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У Дніпрі і Сумах прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 02:50
"Хмара" після вибуху. Ілюстративне фото З САЙТУ PIXABAY

Вночі 22 лютого у містах Дніпро і Суми були чутні звуки вибухів.

Джерело: видання "Суспільне" у Telegram, Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: О 01:36 видання повідомило, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

Тоді ж, за інформацією "Суспільного", звук вибуху пролунав у Сумах.

У моменти вибухів у Дніпропетровській та Сумській областях звучала повітряна тривога.

У Дніпропетровській області тривога тривала з 01:27 до 02:06, а в Сумській – з 01:35 до 02:10.

Оновлено о 02:50. В ОВА повідомили, що вибух, який було чутно у Сумах, – результат роботи протиповітряної оборони. "Ціль уражена", – додали в адміністрації.

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Нагадаємо: Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі пролунали 11 вибухів.

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Теми: ДніпроСумивибух
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