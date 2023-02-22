Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі і Сумах прогриміли вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 01:50
У Дніпрі і Сумах прогриміли вибухи – ЗМІ
"Хмара" після вибуху. Ілюстративне фото З САЙТУ PIXABAY

Вночі 22 лютого у містах Дніпро і Суми були чутні звуки вибухів.

Джерело: видання "Суспільне" у Telegram, Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: О 01:36 видання повідомило, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

Реклама:

Тоді ж, за інформацією "Суспільного", звук вибуху пролунав у Сумах.

У моменти вибухів у Дніпропетровській та Сумській областях звучала повітряна тривога.

У Дніпропетровській області тривога тривала з 01:27 до 02:06, а в Сумській – з 01:35 до 02:10.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 02:50. В ОВА повідомили, що вибух, який було чутно у Сумах, – результат роботи протиповітряної оборони. "Ціль уражена", – додали в адміністрації.

Нагадаємо: Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі пролунали 11 вибухів.

Теми: ДніпроСумивибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: