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В Днепре и Сумах прогремели взрывы – СМИ

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 02:50
"Облако" после взрыва. Иллюстративное фото С САЙТА PIXABAY

Ночью 22 февраля в городах Днепр и Сумы были слышны звуки взрывов.

Источник: издание "Суспільне" в Telegram, Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В 01:36 издание сообщило, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Тогда же, по информации "Суспільного", звук взрыва раздался в Сумах.

В моменты взрывов в Днепропетровской и Сумской областях звучала воздушная тревога.

В Днепропетровской области тревога продолжалась с 01:27 до 02:06, а в Сумской – с 01:35 до 02:10.

Обновлено в 02:50. В ОВА сообщили, что взрыв, который был слышен в Сумах, – результат работы противовоздушной обороны. "Цель поражена", – добавили в администрации.

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Напомним: Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели 11 взрывов.

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Темы: ДнепрСумывзрыв
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