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Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 02:53
Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети Сармат – CNN
ВИПРОБУВАННЯ РАКЕТИ "САРМАТ". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, судячи з усього, виявилося невдалим.

Джерело: CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців

Деталі: Один з американських чиновників розповів виданню, що РФ заздалегідь повідомила США про запуск ракети через деконфліктні лінії. Інший посадовець сказав, що Штати не розглядають цей запуск як ескалацію з боку Росії.

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Джерела CNN також повідомили, що випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося. Інакше, за їхніми словами, президент РФ Володимир Путін розповів би про нього у своєму зверненні 21 лютого до Федеральних зборів.

За офіційними російськими даними, ракета "Сармат" має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

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Що цьому передувало:

  • Джо Байден лише у п'ятницю, 17 лютого, вирішив здійснити ризикований візит до Києва після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.
  • Перед візитом Байдена до України американські посадовці сконтактували з росіянами, щоб гарантувати відсутність будь-яких моментів, які могли б призвести до прямого конфлікту між двома ядерними державами.
  • Президент США заявив, що союзники України "не втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" переможений РФ.

Теми: БайденСШАУкраїнаРосія
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