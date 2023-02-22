Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Во время пребывания президента США Джо Байдена в Украине Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое, судя по всему, оказалось неудачным.

Источник: CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников

Детали: Один из американских чиновников рассказал изданию, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты через деконфликтные линии. Другой чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

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Источники CNN также сообщили, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

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