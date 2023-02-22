Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Во время пребывания президента США Джо Байдена в Украине Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое, судя по всему, оказалось неудачным.

Источник: CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников

Детали: Один из американских чиновников рассказал изданию, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты через деконфликтные линии. Другой чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

Источники CNN также сообщили, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

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