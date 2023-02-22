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Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 03:53
ИСПЫТАНИЯ РАКЕТЫ "САРМАТ". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Во время пребывания президента США Джо Байдена в Украине Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое, судя по всему, оказалось неудачным.

Источник: CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников

Детали: Один из американских чиновников рассказал изданию, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты через деконфликтные линии. Другой чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

Источники CNN также сообщили, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Джо Байден только в пятницу, 17 февраля, решил осуществить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.
  • Перед визитом Байдена в Украину американские чиновники сконтактировали с россиянами, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо моментов, которые могли бы привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.
  • Президент США заявил, что союзники Украины "не устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" побежден РФ.

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Темы: БайденСШАУкраинаРосcия
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