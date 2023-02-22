Кулеба: Работаем над созданием авиакоалиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас постоянно ведется работа по созданию авиакоалиции, а вопрос предоставления Киеву самолетов "будет решен положительно".

Источник: Кулеба в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы постоянно ведем эту работу по построению авиакоалиции или коалиции самолетов как ее называют. Действительно, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, то здесь потребуется коллективное решение. Еще нет ни одной страны, которая бы сказала "да", но так же нет ни одной страны, которая бы сказала "нет". Это абсолютно открытая опция. Я думаю, что, в конце концов, этот вопрос будет решен положительно, но учитывая технологическую сложность вопроса, принятие этого решения займет определенное время".

Детали: По словам главы МИД, истребители нужны Украине, поскольку могут выполнять две важные функции.

"Первая функция – это быть составляющей системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей. И вторая – для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск", – отметил министр.

Напомним: Дмитрий Кулеба призвал страны, которые потенциально могут предоставить Украине самолеты, начать обучение украинских пилотов до принятия политического решения о предоставлении авиации.