Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб
Середа, 22 лютого 2023, 06:15
На окупованих територіях Херсонської області ворог здійснює примусову роздачу російських паспортів місцевому населенню.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення".
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Деталі: У Генштабі повідомляють, що окупанти посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають паспорти РФ.
Нагадаємо: Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.