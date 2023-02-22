Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб

На окупованих територіях Херсонської області ворог здійснює примусову роздачу російських паспортів місцевому населенню.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення".

Деталі: У Генштабі повідомляють, що окупанти посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають паспорти РФ.

Нагадаємо: Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.