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Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 06:15
Росіяни продовжують насильницьку паспортизацію на окупованому півдні – Генштаб
Паспорт РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

На окупованих територіях Херсонської області ворог здійснює примусову роздачу російських паспортів місцевому населенню.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення".

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Деталі: У Генштабі повідомляють, що окупанти посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають паспорти РФ.

Нагадаємо: Мешканці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області ігнорують вимогу загарбників про отримання паспортів РФ.

Теми: ГенштабпаспортРосіяХерсонська область
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