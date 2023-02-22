Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированном юге – Генштаб
Среда, 22 февраля 2023, 07:15
На оккупированных территориях Херсонской области враг осуществляет принудительную раздачу российских паспортов местному населению.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения".
Детали: В Генштабе сообщают, что оккупанты усилили проверки на блокпостах и угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат паспорта РФ.
Напомним: Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области игнорируют требование захватчиков о получении паспортов РФ.
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