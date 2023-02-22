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Масштабна пожежа в РФ: у Красноярську горить склад холодильників

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 07:55
Пожежа у Красноярську. Фото РИА Новости

У російському місті Красноярськ спалахнула масштабна пожежа, горить склад холодильників.

Джерела: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram, видання "Сибирь.Реалии" у Telegram

Деталі: У російському Красноярську горить склад на площі 2,5 тис. кв. м, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на інформацію від Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Пожежники евакуювали десятьох людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

"Сибирь.Реалии", посилаючись на місцеві медіа, пише, що у Красноярську горить склад холодильників на вулиці Свердловська.

Що цьому передувало:

  • Нещодавно у місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.
  • 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

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Теми: пожежаРосія
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