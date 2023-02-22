Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масштабна пожежа в РФ: у Красноярську горить склад холодильників

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 06:55
Масштабна пожежа в РФ: у Красноярську горить склад холодильників
Пожежа у Красноярську. Фото РИА Новости

У російському місті Красноярськ спалахнула масштабна пожежа, горить склад холодильників.

Джерела: російське пропагандистське видання "РИА Новости" у Telegram, видання "Сибирь.Реалии" у Telegram

Деталі: У російському Красноярську горить склад на площі 2,5 тис. кв. м, повідомляють "РИА Новости" з посиланням на інформацію від Міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Пожежники евакуювали десятьох людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Реклама:
 

"Сибирь.Реалии", посилаючись на місцеві медіа, пише, що у Красноярську горить склад холодильників на вулиці Свердловська.

Що цьому передувало:

  • Нещодавно у місті Магадан РФ загорівся склад з відремонтованими вантажними машинами, пожежа охопила майже 600 кв. м, згоріла техніка на 15-20 млн рублів.
  • 14 лютого у російському місті Коломна Московської області сталася пожежа на території адміністративної будівлі заводу з ремонту залізничних вагонів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: пожежаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
пожежа
У пожежі в центрі Йоганнесбургу загинуло 73 людини: Зеленський висловив співчуття
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: