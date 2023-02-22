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Масштабный пожар в РФ: в Красноярске горит склад холодильников

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 07:55
Пожар в Красноярске. Фото РИА Новости

В российском городе Красноярск вспыхнул масштабный пожар, горит склад холодильников.

Источники: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram, издание "Сибирь.Реалии" в Telegram

Детали: В российском Красноярске горит склад на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на информацию от Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

 

"Сибирь.Реалии", ссылаясь на местные медиа, пишет, что в Красноярске горит склад холодильников на улице Свердловская.

Что этому предшествовало:

  • Недавно в городе Магадан РФ загорелся склад с отремонтированными грузовыми машинами, пожар охватил почти 600 кв. м, сгорела техника на 15-20 млн рублей.
  • 14 февраля в российском городе Коломна Московской области произошел пожар на территории административного здания завода по ремонту железнодорожных вагонов.

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Темы: пожарРосcия
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