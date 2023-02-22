Масштабный пожар в РФ: в Красноярске горит склад холодильников

В российском городе Красноярск вспыхнул масштабный пожар, горит склад холодильников.

Источники: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram, издание "Сибирь.Реалии" в Telegram

Детали: В российском Красноярске горит склад на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на информацию от Министерства чрезвычайных ситуаций РФ. Пожарные эвакуировали десять человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Сибирь.Реалии", ссылаясь на местные медиа, пишет, что в Красноярске горит склад холодильников на улице Свердловская.

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