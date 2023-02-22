Буданов оцінив "великий наступ Росії": Такий, що навіть не всі бачать

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що очікуваний великий наступ Росії уже триває, але він дуже низької якості.

Джерело: Буданов в інтерв’ю Forbes

Пряма мова керівника ГУР: "Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ".

Деталі: Буданов зазначив, що окупанти мають "стратегічне завдання" – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас він запевнив, що це лише мрії, бо втілити такий задум у життя росіяни не зможуть.

Передісторія:

21 лютого секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти не мають успіху з "великим наступом" на східному фронті України.