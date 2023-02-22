Буданов оценил "большое наступление России": Такое, что даже не все видят

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ожидаемое большое наступление России уже продолжается, но оно очень низкого качества.

Источник: Буданов в интервью Forbes

Прямая речь руководителя ГУР: "Большое наступление России уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление".

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Детали: Буданов отметил, что оккупанты имеют "стратегическую задачу" – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В то же время он заверил, что это лишь мечты, потому что воплотить такой замысел в жизнь россияне не смогут.

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