У Маріуполі приліт по складу БК окупантів – міськрада
Середа, 22 лютого 2023, 10:47
Зранку 22 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі морського порту, де російські загарбники зберігають боєприпаси.
Джерела: Маріупольська міська рада у Telegram
Дослівно: "Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту".
Реклама:
Деталі: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі повідомив, що "приліт" припав на 18 причал - склад 3.
У мерії додали, що після цього окупанти підняли у небо авіацію.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 21 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи.