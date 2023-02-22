У Маріуполі приліт по складу БК окупантів – міськрада

Зранку 22 лютого в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи в районі морського порту, де російські загарбники зберігають боєприпаси.

Джерела: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "Прямо зараз приліт по БК окупантів в районі морського порту".

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Деталі: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі повідомив, що "приліт" припав на 18 причал - склад 3.

У мерії додали, що після цього окупанти підняли у небо авіацію.

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