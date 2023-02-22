В Мариуполе прилет по складу БК оккупантов – горсовет
Среда, 22 февраля 2023, 10:47
Утром 22 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы.
Источники: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно: "Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта".
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Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что "прилет" пришелся на 18 причал - склад 3.
В мэрии добавили, что после этого оккупанты подняли в небо авиацию.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.