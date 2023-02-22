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В Мариуполе прилет по складу БК оккупантов – горсовет

Алена МазуренкоСреда, 22 февраля 2023, 11:47
порт Мариуполя, фото пропагандистов Кремля "РИА Новости"

Утром 22 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы.

Источники: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Прямо сейчас прилет по БК оккупантов в районе морского порта".

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что "прилет" пришелся на 18 причал - склад 3.

В мэрии добавили, что после этого оккупанты подняли в небо авиацию.

Напомним:

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Темы: Мариупольвзрывоккупация
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