Заява Волошина про складання мандата уже в Раді

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді нардепа забороненої "ОПЗЖ" Олега Волошина уже надійшла в Раду.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Дослівно: "Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України".

Деталі: Стефанчук запевнив, що із розглядом заяви Волошина парламент затягувати не буде.

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