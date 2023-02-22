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Заява Волошина про складання мандата уже в Раді

Альона Мазуренко Середа, 22 лютого 2023, 10:54
Заява Волошина про складання мандата уже в Раді
ОЛЕГ ВОЛОШИН, ФОТО РАДІО СВОБОДА

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді нардепа забороненої "ОПЗЖ" Олега Волошина уже надійшла в Раду.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Дослівно: "Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України".

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Деталі: Стефанчук запевнив, що із розглядом заяви Волошина парламент затягувати не буде.

Нагадаємо: 

  • 10 лютого нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. В СБУ вважають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України.
  • Ввечері 10 лютого стало відомо, що Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.
  • Наразі, за інформацією СБУ, Волошин переховується за кордоном.

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Теми: ОПЗЖВерховна Рададержзрада
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