Заява Волошина про складання мандата уже в Раді
Середа, 22 лютого 2023, 10:54
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді нардепа забороненої "ОПЗЖ" Олега Волошина уже надійшла в Раду.
Джерело: Стефанчук у Facebook
Дослівно: "Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України".
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Деталі: Стефанчук запевнив, що із розглядом заяви Волошина парламент затягувати не буде.
Нагадаємо:
- 10 лютого нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. В СБУ вважають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України.
- Ввечері 10 лютого стало відомо, що Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.
- Наразі, за інформацією СБУ, Волошин переховується за кордоном.
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