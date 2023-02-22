Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заява Волошина про складання мандата уже в Раді

Альона Мазуренко Середа, 22 лютого 2023, 11:54
ОЛЕГ ВОЛОШИН, ФОТО РАДІО СВОБОДА

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заява про складання депутатського мандата підозрюваного у держзраді нардепа забороненої "ОПЗЖ" Олега Волошина уже надійшла в Раду.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Дослівно: "Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України".

 

Деталі: Стефанчук запевнив, що із розглядом заяви Волошина парламент затягувати не буде.

Нагадаємо: 

  • 10 лютого нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. В СБУ вважають, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України.
  • Ввечері 10 лютого стало відомо, що Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.
  • Наразі, за інформацією СБУ, Волошин переховується за кордоном.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ОПЗЖВерховна Рададержзрада
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло

Прем'єр Польщі приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Розвідка Британії нагадала, як Кремль за 9 років агресії змінював тактику щодо України

Китай представив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії

Усі новини...
ОПЗЖ
"З людьми треба прощатися по-людяному": Гетманцев про свою вдячність Ігорю Абрамовичу
Навіщо Арахамії потрібні ручні депутати-зрадники?
Королевській повідомили про підозру: забула про майно в Росії
Останні новини
12:59
Українці хочуть ударів по Росії – опитування
12:52
ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради Pinbank Гінера
12:47
Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ
12:35
відео Зі штангою у бронику: "Гвардія наступу" показала, як тренує бійців
12:27
Очільник ДПСУ розповів, коли насправді почалося повномасштабне вторгнення Росії
12:26
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло
12:26
фотоНа поверхні Венери можуть утворюватися гейзери – вчені
12:15
фотоПеред посольством Росії у Берліні виставили підбитий російський танк
12:13
відео, фотоУ Санкт-Петербурзі вистрілили в ОМОНівця – росЗМІ
12:06
Канцлер Німеччини: Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну
Усі новини...