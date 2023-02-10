Нардепа від ОПЗЖ Волошина підозрюють у держзраді

Нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді.

Джерело: СБУ у Telegram, джерело "Української правди" у монобільшості

Дослівно СБУ: "На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин.



Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України".

Деталі: У службі підкреслили, що Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. У своїх виступах та інтерв’ю нардеп подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України.



У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (держзрада) ККУ СБУ спільно з ДБР проводить слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів.



Також повідомляється, що проводиться комплекс заходів щодо притягнення Волошина, який наразі переховується за кордоном, до справедливої відповідальності.

Щодо заяви Волошина про складання мандату, поінформоване джерело "Української правди" у монобільшості повідомило, що такий документ в апарат ВР станом на 10 лютого не надходив.

Передісторія:

29 січня стало відомо, що народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату.

У липні 2020 року під час розгляду проєкту постанови №3736 про заяву Верховної Ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України – в АР Крим та місті Севастополі – Олег Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Через кілька днів Волошина за ці слова облили зеленкою під Верховною Радою.

Тоді ж народні депутати звернулися до на той час керівника СБУ Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання Волошина про відсутність в Україні суверенітету.