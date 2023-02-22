Заявление Волошина о сложении мандата уже в Раде

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление о сложении депутатского мандата подозреваемого в госизмене нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Олега Волошина уже поступило в Раду.

Источник: Стефанчук в Facebook

Дословно: "Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины".

Детали: Стефанчук заверил, что с рассмотрением заявления Волошина парламент затягивать не будет.

Напомним: