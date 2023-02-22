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Заявление Волошина о сложении мандата уже в Раде

Алена МазуренкоСреда, 22 февраля 2023, 11:54
ОЛЕГ ВОЛОШИН, ФОТО РАДИО СВОБОДА

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление о сложении депутатского мандата подозреваемого в госизмене нардепа запрещенной "ОПЗЖ" Олега Волошина уже поступило в Раду.

Источник: Стефанчук в Facebook

Дословно: "Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. В соответствии с Конституцией Украины".

 

Детали: Стефанчук заверил, что с рассмотрением заявления Волошина парламент затягивать не будет.

Напомним:

  • 10 февраля нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в государственной измене. В СБУ считают, что Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. В своих выступлениях и интервью нардеп подавал искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины.
  • Вечером 10 февраля стало известно, что Волошин написал заявление о сложении депутатского мандата.
  • Сейчас, по информации СБУ, Волошин скрывается за границей.

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Темы: ОПЗЖВерховная Радагосизмена
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