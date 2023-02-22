Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перемога на руїнах не буде справжньою: Папа Франциск закликав до припинення вогню в Україні

Станіслав ПогоріловСереда, 22 лютого 2023, 12:59
Папа Римський Франциск, фото: Vaticannews

Папа Римський Франциск до річниці початку повномасштабної військової агресії Росії проти Україні в черговий раз на зустрічі з паломниками закликав до припинення вогню та переговорів.

Джерело: "Vatican news"

Пряма мова Франциска: "Дорогі браття й сестри, післязавтра, 24 лютого, сповниться рік від вторгнення в Україну (Росії - ред.), рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця.

Кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених, знищень, розмір економічних і соціальних збитків говорить сам за себе. Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?"

Деталі: Після цього Франциск звернувся із закликом "до тих, хто має владу над країнами", щоби вони доклали конкретні зусилля для того, щоби покласти край війні, досягнути припинення вогню та розпочати мирні переговори. "Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", - підкреслив Папа.

Що було раніше: 6 лютого Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Теми: Папа РимськийУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів

Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 млрд: що у нього увійшло

Прем'єр Польщі приїхав до Києва у річницю російського вторгнення

Розвідка Британії нагадала, як Кремль за 9 років агресії змінював тактику щодо України

Китай представив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Усі новини...
Папа Римський
Папа Римський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і Зеленським
Папа Франциск уперше зустрівся з головами українських церков, Онуфрія не було
Папа Римський назвав такі війни, як в Україні, "злочином проти Бога і людства"
Останні новини
13:33
Генсек НАТО про "мирний план" Пекіна: немає великої довіри до Китаю
13:26
Воюють і волонтерять: як війна вплинула на життя українців? Опитування
13:22
Росія шукає нову тактику – ОК "Південь" про затишшя в морі
13:21
Верховна Рада забрала мандати ще в трьох нардепів
13:19
"Росія хоче миру": як пропаганда готувала росіян до вторгнення в Україну
13:12
Кличко підбив підсумки року війни: прозвучало майже 700 тривог, окупанти вбили 160 цивільних
13:09
Столичні заклади втратили 15% відвідувачів: як за рік змінилася ситуація в областях України
12:59
інфографікаУкраїнці хочуть ударів по Росії – опитування
12:52
ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради Pinbank Гінера
12:47
Польща у п'ятницю відправить Україні перші танки Leopard - ЗМІ
Усі новини...