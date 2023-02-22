Перемога на руїнах не буде справжньою: Папа Франциск закликав до припинення вогню в Україні

Папа Римський Франциск до річниці початку повномасштабної військової агресії Росії проти Україні в черговий раз на зустрічі з паломниками закликав до припинення вогню та переговорів.

Джерело: "Vatican news"

Пряма мова Франциска: "Дорогі браття й сестри, післязавтра, 24 лютого, сповниться рік від вторгнення в Україну (Росії - ред.), рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця.

Кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених, знищень, розмір економічних і соціальних збитків говорить сам за себе. Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?"

Деталі: Після цього Франциск звернувся із закликом "до тих, хто має владу над країнами", щоби вони доклали конкретні зусилля для того, щоби покласти край війні, досягнути припинення вогню та розпочати мирні переговори. "Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", - підкреслив Папа.

Що було раніше: 6 лютого Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.