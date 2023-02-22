Победа на руинах не будет настоящей: Папа Франциск призвал к прекращению огня в Украине

Папа Римский Франциск к годовщине начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в очередной раз на встрече с паломниками призвал к прекращению огня и переговорам.

Источник: "Vatican news"

Прямая речь Франциска: "Дорогие братья и сестры, послезавтра, 24 февраля, исполнится год от вторжения (России - ред.) в Украину, год от начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина.

Количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных, уничтожений, размер экономического и социального ущерба говорит сам за себя. Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он - Бог мира. Давайте оставаться близкими с мученическим украинским народом, страдания которого продолжаются, и спрашивайте: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну?"

Детали: После этого Франциск обратился с призывом "к тем, кто имеет власть над странами", чтобы они приложили конкретные усилия для того, чтобы положить конец войне, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры. "Построенная на руинах победа никогда не будет настоящей", - подчеркнул Папа.

Что предшествовало: 6 февраля Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.