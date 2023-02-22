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Ворог активізував тактичну авіацію на сході, по Харкову вдарив з С-300 – Ігнат

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 13:00
Юрій Ігнат. скриншот

На східному фронті у середу 22 лютого значно активізувалася тактична авіація ворога.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "22 лютого на лінії бойового зіткнення спостерігається активність ворожої авіації, зокрема це винищувачі, штурмовики та ударні вертольоти, які підтримують штурмові дії наземних окупаційних військ на окремих напрямках".

Деталі: Водночас, за словами Ігната, цей факт не є чимось екстраординарним: триває війна, ворог давно активно застосовує наявні повітряні сили для підтримки дій сухопутних окупаційних військ на сході України. Напередодні активність авіації противника була меншою, можливо, через нельотну погоду.

Стосовно нинішніх обстрілів Харкова речник Повітряних сил уточнив, що російські війська б'ють із зенітних ракетних систем С-300.

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Теми: війнаПовітряні сили ЗСУ
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