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Враг активизировал тактическую авиацию на востоке, по Харькову ударил из С-300 – Игнат

Валентина РоманенкоСреда, 22 февраля 2023, 12:00
Враг активизировал тактическую авиацию на востоке, по Харькову ударил из С-300 – Игнат
Юрий Игнат. скриншот

На восточном фронте в среду 22 февраля значительно активизировалась тактическая авиация врага.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "22 февраля на линии боевого соприкосновения наблюдается активность вражеской авиации, в частности это истребители, штурмовики и ударные вертолеты, которые поддерживают штурмовые действия наземных оккупационных войск на отдельных направлениях".

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Детали: В то же время, по словам Игната, этот факт не является чем-то экстраординарным: идет война, враг давно активно применяет имеющиеся воздушные силы для поддержки действий сухопутных оккупационных войск на востоке Украины. Накануне активность авиации противника была меньше, возможно, из-за нелетной погоды.

Относительно нынешних обстрелов Харькова спикер Воздушных сил уточнил, что российские войска бьют из зенитных ракетных систем С-300.

Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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