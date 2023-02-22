Арахамія прогнозує ще мінус три мандати нардепів у Верховній Раді

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усіх народних депутатів від заборонених партій скласти повноваження.

Джерело: Арахамія в Telegram

Деталі: За словами Арахамії, до роковин повномасштабного вторгнення очікується щонайменше мінус три депутатські мандати від забороненої партії ОПЗЖ.

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Керівник фракції СН не називає прізвища, але йдеться вочевидь про підозрюваного в держзраді Олега Волошина, Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, які написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Пряма мова: "Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження.

Також закликаю людей не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень.

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Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата.

Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб".

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