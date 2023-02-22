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Арахамія прогнозує ще мінус три мандати нардепів у Верховній Раді

Валентина РоманенкоСереда, 22 лютого 2023, 14:38
ілюстративне фото Верховної Ради

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усіх народних депутатів від заборонених партій скласти повноваження.

Джерело: Арахамія в Telegram

Деталі: За словами Арахамії, до роковин повномасштабного вторгнення очікується щонайменше мінус три депутатські мандати від забороненої партії ОПЗЖ.

Керівник фракції СН не називає прізвища, але йдеться вочевидь про підозрюваного в держзраді Олега Волошина, Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, які написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Пряма мова: "Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження.

Також закликаю людей не вестися на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень.

Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата.

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Це свідчить про те, що фанати Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб".

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Теми: Верховна Рада
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