Арахамия прогнозирует еще минус три мандата нардепов в Верховной Раде

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал всех народных депутатов от запрещенных партий сложить полномочия.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: По словам Арахамии, к "годовщине" полномасштабного вторжения ожидается минимум минус три депутатских мандата от запрещенной партии ОПЗЖ.

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Руководитель фракции СН не называет фамилии, но речь, очевидно, идет о подозреваемом в госизмене Олеге Волошине, Наталье Королевской и ее муже Юрии Солоде, которые написали заявления на сложение мандатов народных депутатов.

Прямая речь: "Призываю всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к моему призыву и сложить полномочия.

Также призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным, волюнтаристским решениям.

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Ведь имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата.

Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать любые зацепки для обжалования решений власти. Для того, чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом".

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