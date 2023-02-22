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Бійці ДПСУ відбили два штурми на Бахмутському напрямку: РФ втратила десятки людей

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 18:14
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники у вівторок відбили два штурми окупантів на Бахмутському напрямку, росіяни втратили близько 20 людей та відступили.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужи

Деталі: ДПСУ повідомляє, що ворог зранку розпочав  активні піхотні атаки на Бахмутському напрямку. 

Українські бійці застосували підрозділи аеророзвідки для відстеження дій та коригування вогневого ураження противника. Оператори дронів вказали координати маршрутів руху противника та захоплені ним об’єкти.

В результаті танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше пʼятьох вбито. Прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед переднім краєм оборонних позицій, ліквідувавши близько двох десятків загарбників.

Спроби прориву тривали до опівдня, за цей час прикордонники відбили два штурми своїх позицій.

Теми: Прикордонна службаБахмутвійна
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