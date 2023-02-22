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Бійці ДПСУ відбили два штурми на Бахмутському напрямку: РФ втратила десятки людей

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 лютого 2023, 17:14
Бійці ДПСУ відбили два штурми на Бахмутському напрямку: РФ втратила десятки людей
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники у вівторок відбили два штурми окупантів на Бахмутському напрямку, росіяни втратили близько 20 людей та відступили.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужи

Деталі: ДПСУ повідомляє, що ворог зранку розпочав  активні піхотні атаки на Бахмутському напрямку. 

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Українські бійці застосували підрозділи аеророзвідки для відстеження дій та коригування вогневого ураження противника. Оператори дронів вказали координати маршрутів руху противника та захоплені ним об’єкти.

В результаті танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше пʼятьох вбито. Прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед переднім краєм оборонних позицій, ліквідувавши близько двох десятків загарбників.

Спроби прориву тривали до опівдня, за цей час прикордонники відбили два штурми своїх позицій.

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Теми: Прикордонна службаБахмутвійна
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