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Бойцы ГПСУ отбили два штурма на Бахмутском направлении: РФ потеряла десятки людей

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 февраля 2023, 17:14
Бойцы ГПСУ отбили два штурма на Бахмутском направлении: РФ потеряла десятки людей
Фото: ГПСУ

Украинские пограничники во вторник отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли около 20 человек и отступили.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: ГПСУ сообщает, что враг утром начал активные пехотные атаки на Бахмутском направлении. 

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Украинские бойцы применили подразделения аэроразведки для отслеживания действий и корректировки огневого поражения противника. Операторы дронов указали координаты маршрутов движения противника и захваченные им объекты.

В результате танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты - по меньшей мере пятеро убиты. Пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед передним краем оборонительных позиций, ликвидировав около двух десятков захватчиков.

Попытки прорыва продолжались до полудня, за это время пограничники отбили два штурма своих позиций.

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Темы: Пограничная службаБахмутвойна
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