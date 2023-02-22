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Українську систему "Delta" представили на TIDE Hackathon у Варшаві

Олена РощінаСереда, 22 лютого 2023, 19:41

Українську систему ситуаційної обізнаності Delta презентували на щорічному змаганні з програмування НАТО TIDE Hackathon 2023 у Польщі.

Джерело: Аеророзвідка

Дослівно: "Вже вкотре українську систему ситуаційної обізнаності Delta презентували учасникам НАТО. Цього разу – на TIDE Hackathon 2023 у Варшаві.

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Мало хто у світі має досвід розбудови і використання таких систем в умовах повномасштабної війни.

Розробники Delta, офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій, розповіли союзникам про розвиток системи, переваги хмарного середовища для забезпечення ситуаційної обізнаності, особливості використання штучного інтелекту для розпізнавання об’єктів на фото та відео, а також інструменти кібербезпеки, що застосовуються для комплексного захисту системи та її користувачів".

Деталі: Одна з розробниць системи зазначила, що "вивчені уроки треба застосовувати".

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Delta від самого початку розроблялася відповідно до стандартів НАТО, що забезпечує її сумісність з аналогічними системами країн Альянсу. 

Система забезпечує повне розуміння ситуації на полі бою в режимі реального часу, об’єднує інформацію з різноманітних сенсорів та може працювати на будь-якому пристрої, де є інтернет-браузер.

Дослівно: "Команда розробників Delta неодноразово ставала переможцями NATO TIDE Hackathon та Tide Sprint. З початку повномасштабного вторгнення вони вже не просто беруть участь у змаганнях, а діляться досвідом з партнерами, аби збільшувати внесок в загальну безпеку. І це без – перебільшення – потужне визнання українських військових розробників!".

Цьому передувало: У грудні 2022 року Україна представила Раді з консультацій, командування й управління НАТО систему ситуаційної обізнаності "Дельта", завдяки якій відбувається координація військ у реальному часі.

Теми: технологіївійнадіджиталізація
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