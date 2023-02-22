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Украинскую систему "Delta" представили на TIDE Hackathon в Варшаве

Елена РощинаСреда, 22 февраля 2023, 19:41

Украинскую систему ситуационной осведомленности Delta презентовали на ежегодном соревновании по программированию НАТО TIDE Hackathon 2023 в Польше.

Источник: Аэроразведка

Дословно: "Уже в который раз украинскую систему ситуационной осведомленности Delta презентовали участникам НАТО. На этот раз – на TIDE Hackathon 2023 в Варшаве.

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Мало кто в мире имеет опыт развития и использования таких систем в условиях полномасштабной войны. 

Разработчики Delta, офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий, рассказали союзникам о развитии системы, преимуществах облачной среды для обеспечения ситуационной осведомленности, особенностях использования искусственного интеллекта для распознавания объектов на фото и видео, а также инструментах кибербезопасности, применяемых для комплексной защиты системы и ее пользователей".

Детали: Одна из разработчиков системы отметила, что "изученные уроки надо применять".

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Delta изначально разрабатывалась в соответствии со стандартами НАТО, что обеспечивает ее совместимость с аналогичными системами стран Альянса. 

Система обеспечивает полное понимание ситуации на поле боя в режиме реального времени, объединяет информацию с различных сенсоров и может работать на любом устройстве, где есть интернет-браузер.

Дословно: "Команда разработчиков Delta неоднократно становилась победителями NATO TIDE Hackathon и Tide Sprint. С начала полномасштабного вторжения они уже не просто участвуют в соревнованиях, а делятся опытом с партнерами, чтобы увеличивать вклад в общую безопасность. И это без – преувеличения – мощное признание украинских военных разработчиков!".

Этому предшествовало: В декабре 2022 года Украина представила Совету по консультациям, командованию и управлению НАТО систему ситуационной осведомленности "Дельта", благодаря которой происходит координация войск в реальном времени.

Темы: технологиивойнадиджитализация
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