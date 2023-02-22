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Кириленко: Авдіївка фактично повністю зруйнована, Бахмут – на 80%

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 20:59
павло кириленко, фото з його соцмереж

Російські загарбники своїми обстрілами майже повністю знищили міста Авдіївка і Бахмут, що на Донеччині.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в етері національного телемарафону

Пряма мова: "Що стосується прифронтових територій, руйнація там просто неймовірна. Якщо брати Авдіївку – взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%".

Деталі: За його словами, вздовж усієї лінії фронту в області ворог, не маючи змоги захопити прифронтові міста, застосовує тактику випаленої землі. Він використовує всі види озброєння для знищення всієї інфраструктури.

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Теми: АвдіївкаБахмутобстрілвійна
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