Кириленко: Авдеевка фактически полностью разрушена, Бахмут – на 80%

павел кириленко, фото из его соцсетей

Российские захватчики своими обстрелами почти полностью уничтожили города Авдеевка и Бахмут, что в Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%".

Детали: По его словам, вдоль всей линии фронта в области враг, не имея возможности захватить прифронтовые города, применяет тактику выжженной земли. Он использует все виды вооружения для уничтожения всей инфраструктуры.