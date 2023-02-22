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Кириленко: Авдеевка фактически полностью разрушена, Бахмут – на 80%

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 19:59
Кириленко: Авдеевка фактически полностью разрушена, Бахмут – на 80%
павел кириленко, фото из его соцсетей

Российские захватчики своими обстрелами почти полностью уничтожили города Авдеевка и Бахмут, что в Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%".

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Детали: По его словам, вдоль всей линии фронта в области враг, не имея возможности захватить прифронтовые города, применяет тактику выжженной земли. Он использует все виды вооружения для уничтожения всей инфраструктуры.

Темы: АвдеевкаБахмутобстрелвойна
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