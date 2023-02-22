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Російський посол обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 22:49

Посол Росії у Великій Британії Андрей Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

Такі слова Келіна пролунали в інтерв’ю британському радіо LBC, пише "Європейська правда".

"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", – пояснив російський посол.

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Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", – запевнив Келін.

Нагадаємо, що вчора президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі про СНО-3, але не виходить із договору, зробивши чергову спробу ядерного шантажу. Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь

Теми: ядерна зброяРосіяУкраїнавійна
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