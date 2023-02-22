Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський посол обіцяє, що Москва не застосує ядерну зброю "в цьому конфлікті"

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 23:49

Посол Росії у Великій Британії Андрей Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

Такі слова Келіна пролунали в інтерв’ю британському радіо LBC, пише "Європейська правда".

"У цьому конфлікті? Ні, у нас є дуже чітка доктрина, і вона описує дуже точний випадок, коли може бути використана ядерна зброя: якщо на Росію буде вперше здійснено ядерний напад і якщо конвенційний напад буде настільки серйозним, що під загрозою опиниться існування нашої держави", – пояснив російський посол.

Окремо він прокоментував рішення Росії призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), зазначивши, що йдеться про призупинення "процедур верифікації" стратегічної ядерної зброї.

"Однак ми є відповідальними учасниками (договору), і обмеження на ядерні боєголовки залишаться в силі, ми будемо дотримуватися тих обмежень, які були записані в договорі", – запевнив Келін.

Нагадаємо, що вчора президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі про СНО-3, але не виходить із договору, зробивши чергову спробу ядерного шантажу. Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Останній крок ядерного шантажу РФ: що означає зупинка угоди, яка контролює гонку озброєнь

Теми: ядерна зброяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Євросоюз таки схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки

Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Мєдвєдєва – прем’єр

Ердоган поговорив із Путіним після Зеленського

Як стати оператором Patriot: Повітряні сили оголошують набір на навчання

Зеленський про ймовірність переговорів із Путіним у Туреччині: Нема з ким говорити

Усі новини...
ядерна зброя
Кулеба назвав нелогічними думки, що Путін застосує ядерну зброю
Байден про призупинення РФ договору про ядерну зброю: Велика помилка
Медведєв: Росія зникне, якщо програє війну
Останні новини
00:10
Австрія все ще імпортує половину газу з Росії – канцлер
23:53
Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану" КНР – Кулеба
23:31
Євросоюз таки схвалив десятий пакет санкцій проти Росії
23:22
Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей – посол США при НАТО
23:01
США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
22:30
відеоРезніков похизувався танком Leopard: "Де дорога на Москву?"
22:29
"Було дуже страшно – я зрозумів, що почалась війна": спогади дітей про перші дні вторгнення
22:16
Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Мєдвєдєва – прем’єр
22:11
Російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя
21:57
Канада передасть Україні ще чотири Leopard 2 – Трюдо
Усі новини...