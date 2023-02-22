Российский посол обещает, что Москва не применит ядерное оружие "в этом конфликте"

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не планирует применять ядерное оружие в войне против Украины.

Такие слова Келина прозвучали в интервью британскому радио LBC, пишет "Европейская правда".

"В этом конфликте? Нет, у нас есть очень четкая доктрина, и она описывает очень точный случай, когда может быть использовано ядерное оружие: если на Россию будет впервые осуществлено ядерное нападение и если конвенционное нападение будет настолько серьезным, что под угрозой окажется существование нашего государства", - пояснил российский посол.

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Отдельно он прокомментировал решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), отметив, что речь идет о приостановлении "процедур верификации" стратегического ядерного оружия.

"Однако мы являемся ответственными участниками (договора), и ограничения на ядерные боеголовки останутся в силе, мы будем придерживаться тех ограничений, которые были записаны в договоре", - заверил Келин.

Напомним, что вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прекращает свое участие в договоре о СНВ-3, но не выходит из договора, сделав очередную попытку ядерного шантажа. Совет Федерации на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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