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РФ може використати концепцію "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови – ISW

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 04:57
РФ може використати концепцію історичних кордонів для виправдання агресії проти Молдови – ISW
ПРАПОР МОЛДОВИ, ФОТО PIXABAY

Концепція "історичних кордонів" може бути використана Росію для виправдання агресії проти будь-якої сусідньої держави, зокрема Молдови, указ щодо поваги територіальної цілісності якої скасував Володимир Путін.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті наголосили, що 22 лютого президент Росії Володимир Путін повторив свій імперіалістичний наратив про те, що "Росія бореться за історичні кордони". Раніше цей наратив Путін озвучив перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

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При цьому, зауважили аналітики, Путін не зробив інших помітних заяв щодо перебігу війни і не озвучив конкретні фронтові завдання.

В ISW вважають, що концепція "історичних кордонів" може бути використана для виправдання агресії "майже проти будь-кого з сусідів РФ, а також Молдови та країн Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять територію, яка колись належала або Радянському Союзу, або Російській імперії, або обом державам".

Аналітики відзначили, що перед виступом на стадіоні Путін видав указ про скасування указу від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови, в якому йшлося про те, що РФ буде твердо дотримуватися принципів Статуту ООН, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їхнього суверенітету і територіальної цілісності.

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"Скасування указу 2012 року не означає, що Путін має намір напасти на Молдову – для цього йому бракує військового потенціалу. Однак це вказує на ескалацію його зусиль з підриву молдовської держави", – вважають в ISW.

Теми: МолдоваРосіяПутін
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