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РФ может использовать концепцию "исторических границ" для оправдания агрессии против Молдовы – ISW

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 04:57
РФ может использовать концепцию исторических границ для оправдания агрессии против Молдовы – ISW
ФЛАГ МОЛДОВЫ, ФОТО PIXABAY

Концепция "исторических границ" может быть использована Россией для оправдания агрессии против любого соседнего государства, в частности Молдовы, указ об уважении территориальной целостности которой отменил Владимир Путин.  

Источник: отчет ISW

Детали: В институте отметили, что 22 февраля президент России Владимир Путин повторил свой империалистический нарратив о том, что "Россия борется за исторические границы". Ранее этот нарратив Путин озвучил перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.

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При этом, отметили аналитики, Путин не сделал других заметных заявлений о ходе войны и не озвучил конкретные фронтовые задачи.

В ISW считают, что концепция "исторических границ" может быть использована для оправдания агрессии "почти против любого из соседей РФ, а также Молдовы и стран Центральной Азии, которые не имеют общей границы с Россией, поскольку все они содержат территорию, которая когда-то принадлежала или Советскому Союзу, или Российской империи, или обоим государствам".

Аналитики отметили, что перед выступлением на стадионе Путин издал указ об отмене указа от мая 2012 года о позиции России в отношении территориальной целостности Молдовы, в котором говорилось, что РФ будет твердо придерживаться принципов Устава ООН, которые требуют развития дружественных отношений между государствами на основе равенства, уважения их суверенитета и территориальной целостности.

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"Отмена указа 2012 года не означает, что Путин намерен напасть на Молдову – для этого ему не хватает военного потенциала. Однако это указывает на эскалацию его усилий по подрыву молдавского государства", – считают в ISW.

Темы: МолдоваРосcияПутин
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