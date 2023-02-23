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Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 08:22
Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть перемог під Вугледаром, але це малоймовірно
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Ближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під Вугледаром, де зазнали великих втрат у лютому, але навряд чи їм вистачить ресурсів для цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 23 лютого.

За останні дві доби, зазначають у ньому, довкола Бахмута продовжуються важкі бої, українським військовим вдається утримувати свої шляхи постачання, попри "повзучий" наступ РФ останніми тижнями. 

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Вугледар теж опинився під сильними обстрілами. "Є реалістична ймовірність, що РФ готується там до нових спроб наступу, попри невдалі атаки на початку лютого і в кінці 2022 року, які їй коштували дуже дорого. За дії під Вугледаром, скоріш за все, і зараз відповідає Східна група сил РФ. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила у Росії та попередніх невдач. Проте малоймовірно, що у Мурадова є сили, спроможні здійснити там прорив", - зазначають в огляді.

У попередніх оглядах розвідка згадувала, що російські 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти, які вважаються елітними, зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, швидше за все, є неефективними у бою.

Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
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