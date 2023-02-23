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Розвідка Британії: від командувача сил РФ хочуть "перемог" під Вугледаром, але це малоймовірно

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 09:22
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Ближчим часом російські сили можуть знову спробувати досягти якихось успіхів під Вугледаром, де зазнали великих втрат у лютому, але навряд чи їм вистачить ресурсів для цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 23 лютого.

За останні дві доби, зазначають у ньому, довкола Бахмута продовжуються важкі бої, українським військовим вдається утримувати свої шляхи постачання, попри "повзучий" наступ РФ останніми тижнями. 

Вугледар теж опинився під сильними обстрілами. "Є реалістична ймовірність, що РФ готується там до нових спроб наступу, попри невдалі атаки на початку лютого і в кінці 2022 року, які їй коштували дуже дорого. За дії під Вугледаром, скоріш за все, і зараз відповідає Східна група сил РФ. Її командувач, полковник Рустам Мурадов, напевно під значним тиском, оскільки від нього вимагають кращих результатів після жорсткої критики з боку націоналістичного крила у Росії та попередніх невдач. Проте малоймовірно, що у Мурадова є сили, спроможні здійснити там прорив", - зазначають в огляді.

У попередніх оглядах розвідка згадувала, що російські 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти, які вважаються елітними, зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, швидше за все, є неефективними у бою.

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Теми: війнаРосіяУкраїнарозвідка
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