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Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:22
Разведка Британии: от командующего силами РФ хотят побед под Угледаром, но это маловероятно
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В ближайшее время российские силы могут снова попытаться достичь каких-то успехов под Угледаром, где понесли большие потери в феврале, но вряд ли им хватит ресурсов для этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 23 февраля.

За последние двое суток, отмечают в нем, вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, украинским военным удается удерживать свои пути снабжения, несмотря на "ползучее" наступление РФ в последние недели.

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Угледар тоже оказался под сильными обстрелами. "Есть реалистичная вероятность, что РФ готовится там к новым попыткам наступления, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, которые ей стоили очень дорого. За действия под Угледаром, скорее всего, и сейчас отвечает Восточная группа сил РФ. Ее командующий, полковник Рустам Мурадов, наверное, под значительным давлением, поскольку от него требуют лучших результатов после жесткой критики со стороны националистического крыла в России и предыдущих неудач. Однако маловероятно, что у Мурадова есть силы, способные осуществить там прорыв", - отмечают в обзоре.

В предыдущих обзорах разведка упоминала, что российские 155-я бригада и 40-я бригада морской пехоты, которые считаются элитными, понесли очень большие потери под Угледаром и, скорее всего, являются неэффективными в бою.

Темы: войнаРосcияУкраинаразведка
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