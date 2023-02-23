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Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині: влучили в адміністрацію, під завалами люди

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 11:14
Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині: влучили в адміністрацію, під завалами люди
Ілюстративне фото з Укрінформу

Російські військові 23 лютого завдали ракетного удару по Куп’янському району Харківщини, влучивши в будівлю адміністрації – під завалами перебувають люди.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Окупанти вдарили у четвер і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю".

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Деталі: Він додав, що поранення отримав чоловік, який перебував поряд із будівлею. Під завалами перебувають щонайменше двоє людей. На місці працюють рятувальні служби. 

Крім того, зранку ворог обстріляв Куп'янськ, внаслідок чого отримали поранення дві жінки. Медики надали їм допомогу.

Оновлено: Синєгубов повідомив, що ворожа ракета влучила адміністрацію. Станом на 12:30 під завалами досі лишались люди, є поранені. 

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти завдали удару по рятувальниках, які шукали людей під завалами адміністрації.

У ДСНС повідомили, що в підвалі знаходяться тіла двох жінок. Крім того, рятувальники уточнили, що йдеться про адміністрацію села Дворічне. За їх словами, 4-поверхова будівля повністю зруйнована.

 

Теми: Харківська областьракетний ударвійна
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