Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: попали в администрацию, под завалами люди

Российские военные 23 февраля нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины, попав в здание администрации – под завалами находятся люди.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты ударили в четверг и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание".

Детали: Он добавил, что ранения получил мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами находятся по меньшей мере два человека. На месте работают все спасательные службы.

Кроме того, утром враг обстрелял Купянск, в результате чего получили ранения две женщины. Медики оказали им помощь.

Обновлено: Синегубов сообщил, что вражеская ракета попала в администрацию. По состоянию на 12:30 под завалами до сих пор оставались люди, есть раненые.