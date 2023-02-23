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РФ вдарила по рятувальниках, які шукали людей під завалами адміністрації на Харківщині

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 23 лютого 2023, 18:26
ФОТО: ДСНС

Російські військові завдали ударів по рятувальниках, які проводили рятувальні роботи на місці ранкового влучання ракети в будівлю адміністрації на Харківщині.

Джерело: пресслужба ДСНС

Дослівно: "Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав".

Деталі: Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який перебував поряд з будівлею.

Рятувальники повідомляють, що йдеться про ліквідацію наслідків ранкового обстрілу села Дворічна, де внаслідок влучання снаряду було повністю зруйновано 4-поверхову будівлю адміністрації селищної ради. По прибуттю з’ясувалось, що під завалами, в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

Через повторний обстріл аварійно-рятувальні роботи призупинено. Від ДСНС було залучено 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки.

 
 
 
 

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Теми: Харківська областьвоєнні злочинивійнаобстріл
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