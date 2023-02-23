Разведывательный дрон наведался в Киевскую область, ПВО приземлила – Игнат

Во время воздушной тревоги 23 февраля в Киевской области противовоздушная оборона Украины сбила российский разведывательный беспилотник.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Работа противовоздушной обороны, привычный день в воюющей стране. Беспилотник разведывательный наведался в Киевскую область. Отработали успешно, приземлили его. Будут смотреть уже на земле, что это за БПЛА, какого типа".

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Детали: Относительно воздушной тревоги, которая была объявлена на востоке Украины, спикер Воздушных сил отметил, что это связано с угрозой применения баллистических ракет. В то же время он пояснил, что такая угроза от врага возникает практически ежедневно.